شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، أحرز الهدفين بيرسي تاو وبرونو سافيو.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة الـ15 في صدارة الدوري بفارق 5 نقاط عن غزل المحلة الوصيف برصيد 10 نقاط، حيث تلقى زعيم الفلاحين الهزيمة الأولى بالدوري هذا الموسم، فيما حقق الفريق الأحمر العلامة الكاملة من لعب 5 مباريات.

بدأ الأهلي الضغط من بداية المباراة مستغلا الطرفين في محاولة لتهديد مرمى المحلة، عن طريق كريم فؤاد وأكرم توفيق من الجبهة اليمنى وأحمد عبد القادر وعلي معلول من الجبهة اليسرى، وسدد بيرسي تاو تصويبة قوية في الدقيقة الثامنة ولكن مرت أعلى عارضة مرمى محمود الحضري.

وتحصل الأهلي على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة ولعبها علي معلول داخل منطقة الجزاء ولكن أمسك بها حارس المحلة، وصوب أحمد عبد القادر تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 14 ولكن مرت أعلى عارضة مرمى الحضري.

وسجل بيرسي تاو هدف تقدم الأهلي في مرمى المحلة في الدقيقة 17 من عمر المباراة بعد استقبال عرضية رائعة من علي معلول من الجبهة اليسرى وسددها مباشرة في المرمى أسفل يدي حارس المحلة، وتحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة لعبها محمد عبد المنعم أعلى العارضة.

وأهدر باولن فوافي فرصة إدراك التعادل في الدقيقة 23 بعدما سدد جابرييل أوروك وارتدت الكرة من يد محمد الشناوي وسددها فوافي ولكن أعلى العارضة، في أخطر فرص المحلة من بداية المباراة.

وأحرز برونو سافيو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 30 من هجمة منظمة من الجبهة اليسرى، بعدما راوغ أحمد عبد القادر مدافع المحلة ولعبها عرضية لتصل إلى سافيو الذي سددها في المرمى.

وألغى الحكم هدف المحلة الأول بتوقيع جابرييل أوروك في الدقيقة 38 نتيجة تسلل باولن فوافي ، فيما رفع أشار حكم الراية بوجود تسلل على كريم فؤاد في الهجمة التي قادها خلف دفاع المحلة في الدقيقة 40 من عمر المباراة، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة حتى نهاية الشوط الأول.

وأجرى غزل المحلة أولى تغييراته مع بداية الشوط الثاني بنزول سيد الشبراوي بدلا من باولن فوافي، وألغى الحكم هدف ثالث للأهلي في الدقيقة 47 من توقيع برونو سافيو بعدما تلقى تمريرة وسط دفاع المحلة وسددها في المرمى ولكن تواجد في مصيدة التسلل، واستمرت سيطرت الأهلي على مجريات اللقاء واسنحوذ على اللعب.

وأجرى المحلة تغييرين جديدين في الدقيقة 63 بنزول ابراهيما كونيه وخالد الإخميمي بدلا من محمد جابر وأحمد الشيخ، وسدد كونيه تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء الأهلي ولكن مرت بعيدا عن مرمى محمد الشناوي، فيما دفع الأهلي بمحمد مجدي أفشة في الدقيقة 67 بدلا من برونو سافيو.

وأجرى الأهلي تغييرين جديدين في الدقيقة 74 بنزول محمد شريف وشادي حسين بدلا من بيرسي تاو وأحمد عبد القادر، كما أجرى المحلة رابع تغييراته بنزول عبد الرحمن أجويرو بدلا من عبده يحيى.

وصوب أفشة تسديدة مباشرة على مرمى المحلة في الدقيقة 80 ولكن تصدى لها محمود الحضري، وأجرى الأهلي تغييرا رباعا بنزول حسين الشحات بدلا من كريم فؤاد في الدقيقة 83 ، بينما أجرى المحلة خامس بنزول صلاح ريكو بدلا من أحمد النادري، واستدعى حكم الفار محمد الحنفي في الدقيقة 84 بداعي وجود احتمالية طرد لمحمد الشناوي بسبب تدخله على أجويرو ولكن أشار باستكمال اللعب.

وهدد شادي حسين مرمى المحلة برأسية في الدقيقة 89 ولكن أمسك بها حارس مرمى المحلة، واستمر تقدم الأهلي بهدفين حتى نهاية المباراة ووصول الفريق الأحمر للنقطة 15.

وجاء تشكيل الأهلي من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع واليو ديانج وعمرو السولية وبرونو سافيو في الوسط وأحمد عبد القادر وكريم فؤاد وبيرسي تاو في الهجوم.

وعلى دكة البدلاء يتواجد كلا من رامي ربيعة وعلي لطفي ومحمد شريف وشادي حسين ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري ومحمد هاني.

فيما جاء تشكيل المحلة من، محمود الحضري في حراسة المرمى وإيهاب سمير ومصطفى العش ومعاذ الحناوي ومحمد جابر في الدفاع وحميد ماو وأحمد النادري وجابرييل اوروك في الوسط وأحمد الشيخ وباولن فوافي وعبده يحيى في الهجوم.

وعلى دكة البدلاء، عمرو شعبان وصلاح ريكو وسيد الشبراوي وابراهيما كونيه وخالد الإخميمي وكريم مصطفى ومحمد بازوكا وعبد الرحمن أجويرو ومحمد نبيه.

وحقق الأهلي الفوز في أول أربع جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 8 أهداف وتلقت شباكه هدفين ، في المقابل يحتل غزل المحلة المركز الثاني برصيد 10 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

وفاز الأهلي على الطلائع بهدفين مقابل هدف في آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز غزل المحلة على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.