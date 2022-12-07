شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الألماني يعلن موقف فليك من الاستمرار في منصبه بعد وداع المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، موقف هانز فليك المدير الفني للفريق الأول، من منصبه خلال الفترة المقبلة، عقب توديع نهائيات كأس العالم.

وودع المنتخب الألماني بقيادة فليك، نهائيات كأس العالم قطر 2022 من الدور الأول، بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته التي ضمت إسبانيا واليابان وكوستاريكا.

وأكد الاتحاد الألماني خلال بيانه اليوم، عن تجديد الثقة في هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا، والاستمرار في منصبه واستكمال عقده.

وأوضح بيان الاتحاد الألماني، أن المدرب مستمر في منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا، رغم خروج الفريق من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 الجارية في قطر.

وقال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني: "نحن مقتنعون معًا أن كأس أوروبا 2024 في بلدنا، تمثل فرصة كبيرة لكرة القدم في ألمانيا، لدينا ثقة كاملة في هانزي فليك لمواجهة هذا التحدي".