الامارات | مونديال 2022: الدوري الإنجليزي الأكثر تمثيلا في ربع النهائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد الدوري الانكليزي لكرة القدم البطولة الوطنية الاكثر تمثيلا في الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022، بـ61 لاعباً يمثلون 14 نادياً، فيما تشارك قطبا مانشستر سيتي ويونايتد المركز الاول من بين الاندية الاوروبية الاكثر تمثيلا في هذا الدور. على الرغم من الإقصاء المفاجئ لإسبانيا من الدور ثمن النهائي على يد المغرب، فإن الدوري الإسباني يأتي في المركز الثاني مع 30 لاعبًا في 8 أندية.

وكذلك، رغم غياب المنتخب الايطالي عن مونديال قطر، حلّت "سيري آ" في المركز الثالث مع 23 لاعباً يلعبون في 9 أندية مختلفة. ثمّ يأتي الدوري الفرنسي (18 لاعباً في 8 أندية)، والفضل الاكبر لباريس سان جرمان بطل فرنسا، فالدوري الألماني (17 لاعباً في 8 أندية) والهولندي (11 لاعباً في 3 أندية) الذي يضمّ العديد من اللاعبين الهولنديين الدوليين. على مستوى الأندية، يمتلك كل من مانشستر سيتي ويونايتد أكبر عدد من اللاعبين الموجودين في ربع نهائي قطر مع 11 لاعباً لكل منهما. يليهما سان جرمان وأياكس أمستردام (7 لاعبين) في المركز الثالث.



ترتيب اكثر الدوريات تمثيلا في ربع النهائي:

1. الدوري الإنكليزي: 61 لاعباً (14 نادياً)

2. الدوري الإسباني: 30 لاعباً (8 أندية)

3. الدوري الإيطالي: 23 لاعباً (9 أندية)

4. الدوري الفرنسي: 18 لاعباً (8 أندية)

5. الدوري الألماني: 17 لاعباً (8 أندية)

6. الدوري الهولندي: 11 لاعبًا (3 أندية)

7. الدوري البرتغالي: 9 لاعبين (3 أندية)