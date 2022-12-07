الأهلي يهزم المحلة بثنائية في الدوري (الأهداف كاملة)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الأهلي فوزا مستحقا على غزل المحلة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل بيرسي تاو هدف تقدم الأهلي في مرمى المحلة في الدقيقة 17 من عمر المباراة بعد استقبال عرضية رائعة من علي معلول من الجبهة اليسرى وسددها مباشرة في المرمى أسفل يدي حارس المحلة.

وأحرز برونو سافيو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 30 من هجمة منظمة من الجبهة اليسرى، بعدما راوغ أحمد عبد القادر مدافع المحلة ولعبها عرضية لتصل إلى سافيو الذي سددها في المرمى.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة الـ15 في صدارة الدوري بفارق 5 نقاط عن غزل المحلة الوصيف برصيد 10 نقاط، حيث تلقى زعيم الفلاحين الهزيمة الأولى بالدوري هذا الموسم، فيما حقق الفريق الأحمر العلامة الكاملة من لعب 5 مباريات.