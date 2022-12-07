شكرا لقرائتكم خبر عن 20 معلومة عن مواجهة الزمالك والطلائع قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع طلائع الجيش على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

2_الأهلى هو البطل التاريخي للدورى المصرى بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

3_الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى الموسم الماضى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصرى.

4_يحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف، فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.