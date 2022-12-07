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شكرا لقرائتكم خبر عن 20 معلومة عن مواجهة الزمالك والطلائع قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع طلائع الجيش على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..
1_الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.
2_الأهلى هو البطل التاريخي للدورى المصرى بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.
3_الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى الموسم الماضى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصرى.
4_يحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف، فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.
5_تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو بينما تساوى القيمة التسويقية للطلائع 4.68 مليون يورو.
6_تأسس الزمالك سنة 1911 ونجح في التتويج ببطولة الدوري 14 مرة سابقة فيما تأسس نادى طلائع الجيش عام 1997 تحت مسمى نادى الجيش تم تغير اسمه لطلائع الجيش عام 2004 وأفضل إنجازاته انهاء المسابقة فى المركز الرابع مرتين بجانب التتويج بكأس السوبر المحلى على حساب الاهلى بركلات الترجيح بجانب بلوغ المباراة النهائية لكأس مصر الموسم الماضى وخسر اللقب أمام الاهلى بركلات الترجيح.
7_ 34 مباراة جمعت الفريقين في بطولة الدوري طوال 18 سنة منذ صعود الطلائع للممتاز موسم 2004 – 2005.
8_الأرقام تعطي تفوقت واضحت للزمالك بـ 19 فوزاً و64 هدفاً مقابل 8 حالات فوز و35 هدفاً للطلائع وحسم التعادل 7 مباريات أيضاً أخرها (2 – 2) بالجولة 23 الموسم قبل الماضي.
9_في المواجهة الأولى بين الطرفين التي شهدتها الجولة الرابعة موسم 2004 – 2005 تفوق الزمالك (3 – 1) وسجل له عبد الحليم علي هدافه التاريخي في الدوري الثلاثية رداً على هدف التقدم الذي سجله حسن موسى.
10_فى المواجهة الأخيرة بين الفريقين فاز الطلائع بهدف دون رد في الدور الثانى لدوري الموسم الماضى.
11_أكبر نتيجة بين الفريقين كانت فوز الزمالك 6-1 على الجيش في مطلع موسم 2014-2015 .
12_الزمالك بطل النسختين السابقتين في الدوري، بدأ الموسم بشكل جيد بفوزه على سموحة ثم سيراميكا ولكنه بعد ذلك خسر لقب السوبر أمام الأهلي، قبل أن يتعادل في آخر جولتين من الدوري أمام إنبي بهدف لكل فريق، ثم أمام المصري بهدفين لكل فريق.
13_تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
14_ قررت لجنة الحكام تعيين أحمد الغندور لمواجهة الزمالك أمام طلائع الجيش، ويعاون الغندور خلال اللقاء، أسامه السيد مساعد أول، وهشام طلب مساعد ثان، ومحمد العتباني حكما رابعا، وطارق مجدي حكما للفيديو، وهاني العراقي مساعدا له.
15_ أدار أحمد الغندور 13 مباراة سابقة لفريق الزمالك وفاز الأبيض في 8 منهم مقابل ثلاث تعادلات وخسارتين.
16_ المباراة الأخيرة للزمالك تحت قيادة تحكيمية لأحمد الغندور كانت ضد ايسترن كومباني بالدوري الموسم الماضي وتفوق الأبيض في نتيجتها بهدفين مقابل هدف.
17_يغيب عن الزمالك أمام الطلائع الليلة كل من سيف الجزيرى بعد عودته إلى القاهرة أمس، فضلاً عن إصابة محمود حمدى الونش وإبراهيما نداي جناح الأبيض الذي يخضع لبرنامج تأهيلي في ظل إصابته بشد في العضلة الخلفية ، كما يفتقد البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك نبيل عماد "دونجا" لعدم الجاهزية الفنية ، وفي نفس الوقت يغيب يغيب محمود عبد الرازق "شيكابالا" للإصابة في بكدمة في مفصل الكتف، ومحمد عبد الشافي الظهير الأيسر للإصابة برشح في الركبة، ويغيب زكريا الوردي لاعب الوسط للإصابة بشد في العضلة الخلفية وحسام أشرف لأسباب فنية.
18_ يبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الزمالك مكون من :
حراسة المرمى: عماد السيد
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، خالد سطوحي، محمد فتح الله.
خط الوسط: أحمد متعب، عبد الرحمن شيكا، إسلام محارب، أحمد زولا، كريم طارق، أحمد سمير.
خط الهجوم: خالد قمر.
19_ يأتى التشكيل المتوقع للزمالك كالتالى..
فى حراسة المرمى: محمد عواد
فى الدفاع: حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثى - مصطفى الزنارى - عمر جابر - سيد نيمار
فى الوسط: إمام عاشور - عمرو السيسى - محمد أشرف روقا
فى الهجوم: مصطفى شلبى - أحمد زيزو
20_يعد عبدالحليم على مهاجم الزمالك السابق هداف مواجهات الفريقين بـ5 أهداف، يليه محمود علاء بـ4 أهداف، ثم باسم مرسى 3 أهداف، ومؤمن زكريا 3 أهداف، وحسن موسي هداف طلائع الجيش برصيد 3 أهداف.
21_خرج الزمالك بشباك نظيفة في 11 مباراة خلال مواجهاته ضد طلائع الجيش، بينما حقق الطلائع ذلك في 6 مباريات فقط.
22_ فيما يعد عمر جابر نجم الأبيض السابق وبيراميدز الحالى، هو الأكثر مشاركة في مباريات الزمالك والطلائع متساويا مع بابا أركو لاعب الجيش برصيد 12 مباراة.
23_ أول فوز لفريق طلائع الجيش على الزمالك كان فى موسم 2006-2007، فى مباراة الدور الأول للدورى المصرى الممتاز بنتيجة 2-0، أحرزهما حسام عبد العال وحسن موسى.
24_ مباراة الزمالك وطلائع الجيش خلال المواجهات السابقة شهدت احتساب العديد من ركلات الجزاء التى وصلت إلى 15 ركلة، بواقع 8 للزمالك و 7 للطلائع.
25_مباراة الزمالك وطلائع الجيش دائما ما تشهد غزارة تهديفية وصلت لـ 99 هدفا، سجل لاعبو الزمالك 64 هدفًا فى مواجهات الفريقين بالدوري، بينما نجح لاعبو طلائع الجيش فى زيارة شباك الفريق الأبيض 35 مرة.