شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي رجل مباراة بيراميدز والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج رمضان صبحي فريق نادي بيراميدز بجائزة رجل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي والتي انتهت بفوز صاحب الأرض بهدفين دون مقابل.

وقدم رمضان صبحي مستوى متميز في المباراة وسجل الهدف الأول، قبل أن يضيف بديله فخر الدين بن يوسف الهدف الثاني من ركلة جزاء.

ونجح بيراميدز في الفوز علي نظيره المقاولون العرب بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري.