شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يحرز هدف تقدم الأهلى على المحلة من "لمسة واحدة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل بيرسى تاو لاعب الأهلي، هدف التقدم لفريقه فى شباك غزل المحلة بالدقيقة 17 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع واليو ديانج وعمرو السولية وبرونو سافيو في الوسط وأحمد عبد القادر وكريم فؤاد وبيرسي تاو في الهجوم.

وعلى دكة البدلاء يتواجد كلا من رامي ربيعة وعلي لطفي ومحمد شريف وشادي حسين ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري ومحمد هاني.

ويتكون تشكيل المحلة من، محمود الحضري في حراسة المرمى وإيهاب سمير ومصطفى العش ومعاذ الحناوي ومحمد جابر في الدفاع وحميد ماو وأحمد النادري وجابرييل اوروك في الوسط وأحمد الشيخ وباولن فوافي وعبده يحيى في الهجوم.

وعلى دكة البدلاء، عمرو شعبان وصلاح ريكو وسيد الشبراوي وابراهيما كونيه وخالد الإخميمي وكريم مصطفى ومحمد بازوكا وعبد الرحمن أجويرو ومحمد نبيه.