شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. المغرب أول منتخب عربى ورابع إفريقى يصل ربع نهائى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد منتخب المغرب هو أول منتخب عربي يتأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس العالم بعد صعوده إلى ربع النهائي في النسخة الحالي من مونديال قطر 2022.

وتأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم عقب الفوز على إسبانيا بنتيجة 3 / 0 في ركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما بدور الـ16 للبطولة.

كما يعد منتخب المغرب هو رابع منتخب إفريقي يتأهل إلى دور الثمانية في بطولة كأس العالم بعد كلا من الكاميرون في مونديال 1990 والسنغال في مونديال 2002 وغانا في مونديال 2010.

يذكر أن منتخب المغرب أول منتخب أفريقي يحصل على نقطة في المونديال، حين تعادل 1-1 مع بلغاريا عام 1970، كذلك أسوط الأطلس هم أول منتخب أفريقي يتخطى الجولة الأولى ، حيث وصل إلى دور الـ 16 عام 1986.