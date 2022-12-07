اخبار الرياضه

المنصورة يهزم المصرى بالسلوم بهدفين ويعود لصدارة المجموعة الثالثة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة يهزم المصرى بالسلوم بهدفين ويعود لصدارة المجموعة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق المنصورة في العودة للإنتصارات من جديد بعد الفوز على المصرى بالسلوم بهدفين نظيفين ليعتلى قمة المجموعة الثالثة من جديد بدورى القسم الثانى ، رافعا رصيده إلى 17 نقطة ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 4 نقاط في المركز الأخير للمسابقة .

في الوقت نفسه وقع دكرنس في فخ الخسارة الأولى له في الموسم على يد سبورتنج بهدف مقابل للاشئ ليتجمد رصيده عند 16 نقطة ويهبط للمركز الوصيف بالمسابقة ، بينما رفع الفائز رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس ، كما فاز أبو قير للأسمدة على نبروه بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس .

كما نجح كفر الشيخ بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق من الفوز على طنطا 3 / 2 ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث ، بينما تجمد رصيد أبناء السيد البدوى عند 10 نقاط في المركز الثانى عشر .

وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن تعادل بايونيرز والمجد سلبيا ، وبنفس النتيجة انتهت مباراة الأوليمبى والهلال المطروحى ، وكان بلدية المحلة فاز بالأمس على بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين .  

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا