شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة يهزم المصرى بالسلوم بهدفين ويعود لصدارة المجموعة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق المنصورة في العودة للإنتصارات من جديد بعد الفوز على المصرى بالسلوم بهدفين نظيفين ليعتلى قمة المجموعة الثالثة من جديد بدورى القسم الثانى ، رافعا رصيده إلى 17 نقطة ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 4 نقاط في المركز الأخير للمسابقة .

في الوقت نفسه وقع دكرنس في فخ الخسارة الأولى له في الموسم على يد سبورتنج بهدف مقابل للاشئ ليتجمد رصيده عند 16 نقطة ويهبط للمركز الوصيف بالمسابقة ، بينما رفع الفائز رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس ، كما فاز أبو قير للأسمدة على نبروه بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس .

كما نجح كفر الشيخ بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق من الفوز على طنطا 3 / 2 ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث ، بينما تجمد رصيد أبناء السيد البدوى عند 10 نقاط في المركز الثانى عشر .

وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن تعادل بايونيرز والمجد سلبيا ، وبنفس النتيجة انتهت مباراة الأوليمبى والهلال المطروحى ، وكان بلدية المحلة فاز بالأمس على بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين .