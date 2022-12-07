شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. سبب غياب رونالدو عن تدريبات البرتغال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن سبب غياب كريستيانو رونالدو مهاجم وقائد المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، عن مران بلاده الذي أقيم اليوم، استعدادًا لخوض ربع نهائي المونديال.

وكان منتخب البرتغال قد حقق الفوز على سويسرا بستة أهداف مقابل واحد في دور الـ 16 من كأس العالم 2022، ويستعد لمواجهة المغرب في ربع نهائي البطولة.

وأكدت صحيفة "ماركا الإسبانية"، أن غياب كريستيانو رونالدو عن مران منتخب البرتغال الجماعي صباح اليوم، جاء بسبب أنه اكتفى بالتدرب داخل صالة الجيم.

وغاب رونالدو عن المران الصباحي لمنتخب البرتغال اليوم والذي خصص للاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في مباراة سويسرا بدور الـ16.

وتابعت: "رونالدو اكتفى بالتدرب داخل صالة الألعاب الرياضية برفقة اللاعبين الذين شاركوا في التشكيل الأساسي للبرتغال ضد سويسرا، واللاعب لا يعاني من أي إصابة أو عدم أو أي آلام على الرغم من عدم مشاركته في المران الجماعي".

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة المغرب في المباراة المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2022.