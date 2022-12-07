الامارات | أبطال ليفربول في ضيافة "راشد لأصحاب الهمم".. ويشيدون بمستوى خدمات المركز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار عدد من أبطال نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، وهم البرازيلي فيرمينيو والانجليزي جيمس ميلنر والانجليزي جو جوميز وحارس المرمى الاسباني ادريان واليوناني تسيميكاس مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي، حيث كان في استقبالهم الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، العضو المنتدب لمركز راشد لاصحاب الهمم، وأحمد خوري، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي، ومريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، وعدد من طلبة المركز ومدراء الأقسام، حيث تجول أعضاء الوفد بين أقسام المركز وتابعوا ما يقدمه من أنشطة في ورش التدريب المهني من زراعة ونجارة وتطريز وغيرها بهدف تطوير وصقل مهارات الطلبة.

وأشاد أبطال نادي ليفربول خلال زيارتهم بمستوى ونوعية الخدمات والبرامج العلاجية والتأهيلية المختلفة التي يقدمها المركز بهدف تمكين أصحاب الهمم من الانخراط في نسيج المجتمع وسوق العمل وتحويلهم إلى قوة منتجة. وفي الوقت نفسه تفاعل أبطال النادي مع طلبة المركز، حيث قدموا معاً مباراة ودية أتاحت لطلبة المركز استعراض مهاراتهم الرياضية بمشاركة نجوم ليفربول الذين قاموا بدورهم بتوزيع مجموعة من الهدايا على أطفال المركز بالإضافة إلى قمصان ليفربول التي تحمل تواقيعهم. في المقابل، عبر طلبة مركز راشد لأصحاب الهمم عن سعادتهم بالزيارة من خلال تقديمهم مجموعة من اللوحات الاستعراضية التي تعكس مهاراتهم ومواهبهم الإبداعية.

وثمن الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم زيارة أبطال ليفربول للمركز، وأكد بأنها تصب في إطار تحفيز أصحاب الهمم على إطلاق مواهبهم. وقال: "يحتفظ مركز راشد لأصحاب الهمم بتجربة ثرية تمتد لأكثر من عقدين وتعكس مدى التطور والاهتمام الذي توليه الإمارات لأصحاب الهمم، وتفاعل المجتمع معهم، وبلا شك أن زيارة وفد النادي الإنجليزي للمركز وتؤكد على المكانة التي وصل إليها في الدولة والمنطقة العربية، كما تحمل لمسة إنسانية جميلة قادرة على التأثير في نفسية طلبة المركز". يذكر أن ليفربول يتواجد حالياً في دبي للمشاركة في بطولة "كأس سوبر دبي 2022 " التي يتم تنظيمها من قبل شركة AMH Sports بالتعاون مع طيران الإمارات ومجلس دبي الرياضي ونادي النصر، والتي ستقام مبارياتها في استاد آل مكتوم من 8 حتى 16 ديسمبر 2022.