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بيرسي تاو يقود الهجوم.. كولر يعلن التشكيل الرسمي للأهلي أمام المحلة

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الممتاز.

 

 

وجاء تشكيل الأهلي ضد غزل المحلة كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: أكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

- خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وبرونو سافيو.

- خط الهجوم: كريم فؤاد وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم محتلًا صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 12 نقطة، حصدها من خوض 4 مباريات حقق الفوز في جميع اللقاءات، ولم يتعرض للهزيمة أو التعادل في أي مواجهة، مسجلًا 8 أهداف، وهزت شباكه بهدفين فقط.

في المقابل، سدخل غزل المحلة المباراة محتلًا وصافة ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط، جمعها من 4 مباريات، فاز 4 مرات وتعادل في مواجهة وحيدة، نجح لاعبوه في تسجيل 6 أهداف، واستقبلت الشبكة هدفين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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