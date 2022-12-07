بيرسي تاو يقود الهجوم.. كولر يعلن التشكيل الرسمي للأهلي أمام المحلة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي ضد غزل المحلة كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: أكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

- خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وبرونو سافيو.

- خط الهجوم: كريم فؤاد وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم محتلًا صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 12 نقطة، حصدها من خوض 4 مباريات حقق الفوز في جميع اللقاءات، ولم يتعرض للهزيمة أو التعادل في أي مواجهة، مسجلًا 8 أهداف، وهزت شباكه بهدفين فقط.

في المقابل، سدخل غزل المحلة المباراة محتلًا وصافة ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط، جمعها من 4 مباريات، فاز 4 مرات وتعادل في مواجهة وحيدة، نجح لاعبوه في تسجيل 6 أهداف، واستقبلت الشبكة هدفين.