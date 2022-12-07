بعد خروج بلجيكا من المونديال.. هازارد يعتزل دوليًا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن إيدين هازارد، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، اعتزاله اللعب دوليًا، وذلك بعد خروج منتخب بلجيكا من الدور الأول ببطولة كأس العالم "قطر 2022".

وكان منتخب بلجيكا، بقيادة هازارد، قد ودع منافسات المونديال بعدما حل في المركز الثالث في المجموعة التي ضمت المغرب وكرواتيا وكندا.

وعبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، كتب هازارد بياناً قال فيه: "اليوم أطوي صفحة في مسيرتي، شكرًا لحبكم جميعًا وعلى دعمكم الذي لا مثيل له في أي مكان".

وتابع صاحب الـ31 عامًا: "أشكركم على كل اللحظات السعيدة التي شاركناها منذ ظهوري الأول في 2008، الآن قررت الاعتزال دوليًا وإنهاء مسيرتي مع منتخب بلادي".

واختتم إيدين هازارد بيانه قائلاً: "أتمنى التوفيق للجيل القادم، وأعتقد أنه جاهز لصنع التاريخ في بلجيكا... سأفتقدكم كثيرًا يا رفاق".

يشار إلى ان هازارد ومنذ ظهوره الأول في نوفمبر 2008 مع بلجيكا، شارك في 126 مباراة، وسجل 33 هدفًا.