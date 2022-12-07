موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي مونديال قطر ٢٠٢٢.. والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي منتخب المغرب مع نظيره البرتغالي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، يوم السبت 10 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم .

ووصل منتخب المغرب لربع نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخ العرب، بعد الفوز بركلات الترجيح 3–0 على إسبانيا، عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

على الجانب الأخر، صعد منتخب البرتغال إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بعد فوز عريض على سويسرا بنتيجة 6–1.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022

تذاع مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم قطر 2022 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات المونديال.

وسيتم نقل مباراة المغرب والبرتغال تحديدا على قنوات beIN Sports HD 3 Max وbeIN Sports HD 1 Max وAlkass EXTRA One HD.