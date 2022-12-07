شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعادل مع الداخلية بهدف لمثله بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فاركو والداخلية بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة السادسة لمسابقة الدورى .

تقدم رامى صبرى في الدقيقة السابعة لفاركو من ضربة رأسية متقنة ، وتعادل مصطفى فوزى للداخلية في الدقيقة 68 من عمر المباراة .

بهذه النتيجة رفع فاركو رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع ، بينما رفع الداخلية رصيده إلى نقطتين في المركز السادس عشر .

بدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع : جابر كامل _ رامي صبري _ عبد الله بكري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد صغيري

خط الوسط : أحمد البحراوي _ محمود عماد _ أحمد فؤاد

خط الهجوم : شكري نجيب _ عمرو جمال

بينما خاض الداخلية اللقاء بتشكيل مكون من : رضا السيد في حراسة المرمى ومحمد نجيب وأحمد سيد عبد النبي ومحمود طلعت ومؤمن عاطف وكليتشي وعبد العزيز السيد "زيزو" وسمير فكري وآلان كيامبادي ووليد مصطفى وكريستوجر جوهن وأحمد رشيد.

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى ولم تسنح فرص كثيرة على المرميين ، وبالرغم من استحواذ لاعبى فاركو على مجريات الشوط إلا أنهم فشلوا فى ترجمة السيطرة لأهداف ، فى الوقت الذى حاول فيه رضا شحاته المدير الفنى للفريق الشرطى من الإعتماد على الهجمات المرتدة والتى جاءت بطيئة وفشل لاعبوه فى صناعة أى فرص على مرمى الخصم .

تبدل الحال تماما في الشوط الثانى واستطاع الداخلية الإستحواذ على مجريات المباراة ونجح في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب مصطفى فوزى ، واستمر ضغط لاعبو الفريق الشرطى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع نجح نفس اللاعب من إحراز الهدف الثانى للداخلية لكن الحكم ألغاه بداعى وجود ضربة حرة مباشرة على اللاعب نتيجة لتعديه على احمد عبدالعزيز مودى .