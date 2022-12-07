شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباراة الأهلي ضد غزل المحلة والتي تجمعهما اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه في مباراته ضد غزل المحلة اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع واليو ديانج وعمرو السولية وبرونو سافيو في الوسط وأحمد عبد القادر وكريم فؤاد وبيرسي تاو في الهجوم.

وعلى دكة البدلاء يتواجد كلا من رامي ربيعة وعلي لطفي ومحمد شريف وشادي حسين ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري ومحمد هاني.

فيما أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون تشكيل المحلة من، محمود الحضري في حراسة المرمى وإيهاب سمير ومصطفى العش ومعاذ الحناوي ومحمد جابر في الدفاع وحميد ماو وأحمد النادري وجابرييل اوروك في الوسط وأحمد الشيخ وباولن فوافي وعبده يحيى في الهجوم.

وعلى دكة البدلاء، عمرو شعبان وصلاح ريكو وسيد الشبراوي وابراهيما كونيه وخالد الإخميمي وكريم مصطفى ومحمد بازوكا وعبد الرحمن أجويرو ومحمد نبيه.

وحقق الأهلي الفوز في أول أربع جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 8 أهداف وتلقت شباكه هدفين ، في المقابل يحتل غزل المحلة المركز الثاني برصيد 10 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

وفاز الأهلي على الطلائع بهدفين مقابل هدف في آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز غزل المحلة على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.