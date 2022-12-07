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بيراميدز يفوز على المقاولون بهدفين ويحتل المركز الثانى فى جدول الدوري

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القاهرة - سامية سيد - نجح  فريق بيراميدز في الفوز علي نظيره المقاولون العرب بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

احرز هدفي بيراميدز كل من ، رمضان صبحي في الدقيقة 37 ، والتونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ، يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 11 نقطة ، فيما احتل المقاولون العرب المركز العاشر برصيد 6 نقاط في جدول بطولة الدوري الممتاز .

 

 

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي..

في حراسة المرمي محمد ابو السعود، وفي الدفاع أمير عابد وأحمد علاء وفاروق نور الدين ، وعبد الرحمن جبنة ، وفي وسط الملعب يوسف الجوهري، ومحمد مجلي، وعمر فتحي سافيولا، جوزيف اوشياه ،وفي الهجوم لويس ادوارد، وجون اوكلي .

 

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ، وخط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي ، وخط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي ، وخط الهجوم: فخري لاكاي

 ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 شريف إكرامي - إسلام عيسى - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

 

 

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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