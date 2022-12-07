شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 43 مباراة للأهلى على ملعب المحلة قبل مواجهة الغزل اليوم بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره غزل المحلة في الخامسة عصر اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها.

فريق الغزل، بحكم وجوده فى مدينة كبيرة مثل المحلة الكبرى، أصبحت له مساندة جماهيرية فى المحلة الكبرى وما يتبعها من قرى، بعدما كان ملعب غزل المحلة بمداخنه الثلاثة الشهيرة هو مقبرة للكبار ومسرحا لاستعراض أبرز الفنون الكروية وإسقاط العمالقة من المنافسين.

وإجمالا لعب الأهلى 43 مباراة باستاد غزل المحلة، فاز فى 16 لقاء وتعادل فى 19 وخسر 8 مرات، وسجل المارد الأحمر 46 هدفاً وتلقت شباكه 29 .

ويعود تاريخ أكبر انتصار حققه الأهلى على غزل المحلة فى ملعبه لموسم 1958/1959 حينما فاز المارد الأحمر برباعية دون رد، وكررها المارد الأحمر موسم 2003 -2004 حينما فاز على الفلاحين بأربعة أهداف مقابل هدف فى ملعبه.

بينما حقق الغزل أكبر فوز على الأهلى فى ملعبه بنتيجة هدفين دون رد موسم 1982 / 1983 وكررها موسم 2009 /2010

وانتهت آخر مباراة جمعت الأهلى مع غزل المحلة على ستاد المحلة بفوز المارد الاحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحقق الأهلي الفوز في أول أربع جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 8 أهداف وتلقت شباكه هدفين ، في المقابل يحتل غزل المحلة المركز الثانى برصيد 10 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه هدفين.