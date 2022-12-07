شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة الأفريقية للهوكي الخماسي المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستضيف مصر بطولة أفريقيا الأولي للهوكي الخماسي خلال الفترة من 10 حتي 15 ديسمبر الجارى ، علي ملعب القناة بمدينة الإسماعيلية ، بمشاركة منتخبات الرجال " مصر و نيجيريا وزامبيا و كينيا وجنوب أفريقيا ، اما في بطولة السيدات يشارك فيها كلا من منتخبات " مصر ، زامبيا وناميبيا و كينيا وجنوب أفريقيا " ، علي ان تتأهل اول 3 منتخبات أفريقية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2024 المقرر أقامتها بعمان .

وكشف شريف كمال ، رئيس الاتحاد المصرى للهوكي ، عن اسناد الاتحاد الدولي لمصر تنظيم اول بطولة أفريقية للخماسي في ظل الثقه الكبيرة في قدرات مصر التنظيمية ، خاصة في وجود الإمكانات الكبيرة المتوفره داخل استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وأضاف، ان البطولة تلقي أهتمام كبير من قيادات وزارة الشباب والرياضة ، وأهتمام خاص بتطوير ملاعب الهوكي خاصة ملاعب استاد القاهرة واستاد الشرطة والشرقية .

وتابع رئيس الاتحاد المصرى للهوكي " البطولة مؤهلة لكأس العالم 2024 في عمان، وتقام ضمن سلسلة بطولات يخوضها المنتخب المصري، استعدادا لخوض منافسات إفريقيا، المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.