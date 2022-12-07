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مصر تستضيف البطولة الأفريقية للهوكي الخماسي المؤهلة لكأس العالم

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القاهرة - سامية سيد -  

تستضيف مصر بطولة أفريقيا الأولي للهوكي الخماسي خلال الفترة من 10 حتي 15 ديسمبر الجارى ، علي ملعب القناة بمدينة الإسماعيلية ، بمشاركة منتخبات الرجال " مصر و نيجيريا وزامبيا و كينيا وجنوب أفريقيا ، اما في بطولة السيدات يشارك فيها كلا من منتخبات " مصر ، زامبيا وناميبيا و كينيا وجنوب أفريقيا " ، علي ان تتأهل اول 3 منتخبات أفريقية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2024 المقرر أقامتها بعمان .

 

وكشف شريف كمال ، رئيس الاتحاد المصرى للهوكي ، عن اسناد الاتحاد الدولي لمصر تنظيم اول بطولة أفريقية للخماسي في ظل الثقه الكبيرة في قدرات مصر التنظيمية ، خاصة في وجود الإمكانات الكبيرة المتوفره داخل استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

 

وأضاف،  ان البطولة تلقي أهتمام كبير من قيادات وزارة الشباب والرياضة ، وأهتمام خاص بتطوير ملاعب الهوكي خاصة ملاعب استاد القاهرة واستاد الشرطة والشرقية .

 

وتابع رئيس الاتحاد المصرى للهوكي " البطولة مؤهلة لكأس العالم 2024 في عمان، وتقام ضمن سلسلة بطولات يخوضها المنتخب المصري،  استعدادا لخوض منافسات إفريقيا، المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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