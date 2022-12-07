شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12/7/2022، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، محمد عبد المنعم جاهز لتدعيم الأهلى أمام غزل المحلة بـ واقى الوجه، وملك إبراهيم تحصد برونزية بطولة العالم للكونغ فو بإندونيسيا، وسموحة يصرف مكافأة الفوز على الإسماعيلى لتحفيز اللاعبين .

محمد عبد المنعم جاهز لتدعيم الأهلى أمام غزل المحلة بـ واقى الوجه

أكد مصدر داخل النادى الأهلى جاهزية محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر، للمشاركة فى مباريات فريقه بشكل طبيعى، ولا يوجد مانع فى الاعتماد على اللاعب.