شكرا لقرائتكم خبر عن 34 مباراة جمعت الزمالك والطلائع قبل موقعة الدورى الليلة..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع طلائع الجيش على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة

34 مباراة جمعت الفريقين في بطولة الدوري طوال 18 سنة منذ صعود الطلائع للممتاز موسم 2004 – 2005.

الأرقام تعطي تفوق واضح للزمالك بـ 19 فوزاً و64 هدفاً مقابل 8 حالات فوز و35 هدفاً للطلائع وحسم التعادل 7 مباريات أيضاً أخرها (2 – 2) بالجولة 23 الموسم قبل الماضي.