شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على المقاولون العرب بهدف نظيف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق بيراميدز في التقدم علي المقاولون العرب في الشوط الأول بهدف نظيف عن طريق رمضان صبحي الذي سجله في الدقيقة 34 في المباراة التي تجمع الفريقين بملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ، وخط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي ، وخط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي ، وخط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - إسلام عيسى - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي..

في حراسة المرمي محمد ابو السعود، وفي الدفاع أمير عابد وأحمد علاء وفاروق نور الدين ، وعبد الرحمن جبنة ، وفي وسط الملعب يوسف الجوهري، ومحمد مجلي، وعمر فتحي سافيولا، جوزيف اوشياه ،وفي الهجوم لويس ادوارد، وجون اوكلي .

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه الأخير على سيراميكا، ارتقى بها للمركز السابع، بينما ارتقى بيراميدز للنقطة الثامنة في المركز الثالث بعد فوزه الأخير على حرس الحدود بالدوري.