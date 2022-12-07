شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يتقدم لفاركو بهدف على الداخلية فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفوق فريق فاركو على الداخلية بهدف مقابل للاشئ بعد انتهاء الشوط الأول احرزه رامى صبرى في الدقيقة السابعة من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد الإسكندرية في مستهل مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدورى .

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى ولم تسنح فرص كثيرة على المرميين ، وبالرغم من استحواذ لاعبى فاركو على مجريات الشوط إلا أنهم فشلوا فى ترجمة السيطرة لأهداف ، فى الوقت الذى حاول فيه رضا شحاته المدير الفنى للفريق الشرطى من الإعتماد على الهجمات المرتدة والتى جاءت بطيئة وفشل لاعبوه فى صناعة أى فرص على مرمى الخصم .

ويتكون تشكيل فاركو من:

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع : جابر كامل _ رامي صبري _ عبد الله بكري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد صغيري

خط الوسط : أحمد البحراوي _ محمود عماد _ أحمد فؤاد

خط الهجوم : شكري نجيب _ عمرو جمال

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من:

صبري ابراهيم _ كينجسلي سوكاري _ محمود حمادة _ ياسين مرعي _ مروان مجدي _ محمد زكريا شيكا _ زياد طلبة _ عزمي غوما _ سيف تيري.

فيما أعلن رضا شحاتة المدير الفني للداخلية تشكيل فريقه في مباراته ضد فاركو والمكون من، رضا السيد في حراسة المرمى ومحمد نجيب وأحمد سيد عبد النبي ومحمود طلعت ومؤمن عاطف وكليتشي وعبد العزيز السيد "زيزو" وسمير فكري وآلان كيامبادي ووليد مصطفى وكريستوجر جوهن وأحمد رشيد.