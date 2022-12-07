شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك مع المحلة والطلائع بالدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز بإقامة 4 مباريات دفعة واحدة، تبدأ من الثالثة إلا ربع ظهرا وتختتم في السابعة مساء، وتأتى مباراتى الاهلى والزمالك على رأس مباريات اليوم حيث يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على فريق غزل المحلة، في مباراة تُقام على ستاد غزل المحلة فيما تختتم مواجهات الأربعاء في الجولة السادسة بمواجهة بين الزمالك وطلائع الجيش على ستاد الكلية الحربية، وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: متى تقام مباراة الاهلى وغزل المحلة ؟

ج: يستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى الخامسة مساء اليوم الاربعاء باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

س: متى تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش ؟

ج: يستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

س: من يدير مباراة الاهلى وغزل المحلة تحكيمياً ؟

ج: قررت لجنة الحكام تعيين محمد الحنفي لمباراة الأهلي أمام غزل المحلة، في اللقاء المقرر له الخامسة مساء، على أن يعاونه سامي هلهل مساعد أول، وأحمد رشدي مساعد ثان، وهشام الفلال حكما رابعا، ومحمد بسيوني حكما للفيديو، وخالد حسين مساعدا له.

س: من يدير مباراة الزمالك والطلائع تحكيمياً ؟

ج: قررت اللجنة، تعيين أحمد الغندور لمواجهة الزمالك أمام طلائع الجيش، في المباراة انطلاقها في تمام السابعة على ملعب الكلية الحربية ، ويعاون الغندور خلال اللقاء، أسامه السيد مساعد أول، وهشام طلب مساعد ثان، ومحمد العتباني حكما رابعا، وطارق مجدي حكما للفيديو، وهاني العراقي مساعدا له.

س: ماهو موقف الأهلى والزمالك فى جدول الدوري ؟

ج: حقق الأهلي الفوز في أول أربع جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات فاز بها جميعاً وسجل 8 أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف

س: ماهى القناة الناقلة لمباراتى الاهلى والزمالك اليوم بالدوري ؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وغزل المحلة ومباراة الزمالك والطلائع فى الدوري اليوم فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.