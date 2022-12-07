الامارات | قائد بلجيكا ونجم الريال يعتزل اللعب دوليا في سن الـ31

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن إدين هازارد قائد المنتخب البلجيكي ونجم فريق ريال مدريد، اعتزال اللعب الدولي عقب خروج بلاده من دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

وكتب هازارد عبر حسابه على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور اليوم "طويت الصفحة اليوم، لقد قررت إنهاء مسيرتي الدولية". وأضاف "شكرا لكم على الحب، شكرا لكم على الدعم غير المحدود، شكرا لكم على كل هذه السعادة منذ 2008".

وساهم هازارد (31 عاما) في حصول منتخب بلجيكا على المركز الثالث في مونديال روسيا 2018، ولكن الجيل الذهبي لبلاده والذي يضم أيضا كيفين دي بروين وتيبو كورتوا وروميلو لوكاكو، فشل في تخطي دور المجموعات بمونديال قطر. ومن المتوقع أن يعاد بناء صفوف المنتخب البلجيكي تحت قياد مدرب جديد، عقب رحيل المدير الفني روبرتو مارتينيز. وشارك هازارد في 126 مباراة مع منتخب بلجيكا وسجل 33 هدفا.