الأرصاد تحذر من ظاهرة تضرب البلاد الساعات القادمة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الخميس، خريفى مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

الأرصاد تحذر من الشبورة صباحا

وأوضحت الأرصاد، في بيان، أن غدا يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس:

القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.