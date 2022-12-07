شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب ، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز ، بعد قليل ، بملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي..

في حراسة المرمي محمد ابو السعود، وفي الدفاع أمير عابد وأحمد علاء وفاروق نور الدين ، وعبد الرحمن جبنة ، وفي وسط الملعب يوسف الجوهري، ومحمد مجلي، وعمر فتحي سافيولا، جوزيف وشياه،وفي الهجوم لويس ادوارد، وجون اوكلي .

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه الأخير على سيراميكا، ارتقى بها للمركز السابع، بينما ارتقى بيراميدز للنقطة الثامنة في المركز الثالث بعد فوزه الأخير على حرس الحدود بالدوري، ما يجعل المواجهة صعبة على الفريقين.