الأهلى يتفوق على غزل المحلة فى القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو بينما تساوى القيمة التسويقية لغزل المحلة 4.38 مليون يورو.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة غزل المحلة، مؤكداً على ضرورة مواصلة قطار الانتصارات في الدوري لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة حسم اللقاء مبكراً لاسيما بعد التراجع الذى ظهر على أداء الفريق في مباراة المقاولون العرب بكأس مصر والتي انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ليضطر المارد الأحمر للجوء لركلات الترجيح التي أنصفته في النهاية وكذلك مباراة الطلائع بالدوري التي حسمها الأهلى بصعوبة لصالحه.