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انطلاق المرحلة الثانية لدورى محترفى كرة اليد 9 فبراير المقبل

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق المرحلة الثانية لدورى المحترفين لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 يوم 9 فبراير المقبل.

 

ويشهد دورى محترفى كرة اليد فترة توقف إلا انه يعود بعد انتهاء المنتخب من المشاركة فى بطولة العالم يناير المقبل ببولندا و السويد.

 

وفاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك، على  نظيره المعادى أمس بنتيجة  41/27 ضمن المواجهات المؤجلة على صعيد الرجال للموسم المحلى الحالى 2022/2023. 

 

وخاض فريق الأهلى أمس أيضا مواجهة أمام جزيرة الورد ضمن المواجهات المؤجلة وإنتهت بفوز الأحمر 37/16.

 

وأقيمت أول أمس مباراة قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك والمؤجلة من الجولة الثالثة فى تمام الثامنة مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر و شهدت فوز الزمالك بنتيجة 20 / 19.

 

تم تأجيل مواجهات لكلا الفريقين بسبب المشاركة فى بطولة أفريقيا ومشاركة الأهلى أيضا فى كأس العالم للأندية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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