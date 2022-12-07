شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية لدورى محترفى كرة اليد 9 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق المرحلة الثانية لدورى المحترفين لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 يوم 9 فبراير المقبل.

ويشهد دورى محترفى كرة اليد فترة توقف إلا انه يعود بعد انتهاء المنتخب من المشاركة فى بطولة العالم يناير المقبل ببولندا و السويد.

وفاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك، على نظيره المعادى أمس بنتيجة 41/27 ضمن المواجهات المؤجلة على صعيد الرجال للموسم المحلى الحالى 2022/2023.

وخاض فريق الأهلى أمس أيضا مواجهة أمام جزيرة الورد ضمن المواجهات المؤجلة وإنتهت بفوز الأحمر 37/16.

وأقيمت أول أمس مباراة قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك والمؤجلة من الجولة الثالثة فى تمام الثامنة مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر و شهدت فوز الزمالك بنتيجة 20 / 19.

تم تأجيل مواجهات لكلا الفريقين بسبب المشاركة فى بطولة أفريقيا ومشاركة الأهلى أيضا فى كأس العالم للأندية.