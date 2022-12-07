شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام المحلة.. برونو سافيو وعبد القادر وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره غزل المحلة فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المحلة مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، برونو سافيو، أحمد عبد القادر، كريم فؤاد.

خط الهجوم : محمد شريف.

حقق الأهلى الفوز فى أول أربع جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 8 أهداف وتلقت شباكه هدفين، فى المقابل يحتل غزل المحلة المركز الثانى برصيد 10 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه هدفين.