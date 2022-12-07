الأهلي يواجه غزل المحلة والزمالك أمام طلائع الجيش.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 7-12-2022، أربع مباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز ضمن منافسات الأسبوع السادس من الموسم الجاري 2022 - 2023.

وسيلتقي فاركو مع فريق الداخلية، فيما يواجه بيراميدز فريق المقاولون العرب.

وسيخوض الأهلي مواجهة قوية امام غزل المحلة على ملعب "المحلة"، كما يواجه الزمالك فريق طلائع الجيش.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة بالفوز في أول 4 مباريات، في المقابل يأتي فريق غزل المحلة في المركز الثاني برصيد عشر نقاط.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

فاركو × الداخلية.. الموعد 2:45 عصرًا.. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 3.

بيراميدز × المقاولون العرب.. الموعد 2:45 عصرًا.. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 1.

غزل المحلة × الأهلي.. الموعد 5 مساءً.. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 2.

طلائع الجيش × الزمالك.. الموعد 7 مساءً.. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 1.