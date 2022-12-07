«لعبة الألف تمريرة تصطدم بجدار».. كيف علّقت الصحف الإسبانية على الخروج المدوي من كأس العالم أمام المغرب؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن منتخب المغرب من تحقيق مفاجأة جديدة ببطولة كأس العالم 2022 بعد إقصاءه منتخب إسبانيا من دور الـ 16 بالمونديال المقام حاليا في قطر.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين المنتخبين، ليفوز المغرب 3-0 بركلات الترجيح.

وكان منتخب إسبانيا قد ودع منافسات كأس العالم 2018 من دور الـ 16 أيضًا، بعد هزيمته أمام روسيا البلد المضيف بركلات الترجيح.

وعلّقت الصحف الإسبانية على إقصاء منتخب "الماتادور" من المونديال على يد منتخب "أسود الأطلسي".

صحيفة "ماركا": ” فشل إسبانيا.. المغرب يُعيدنا للوطن”.

وقالت الصحيفة: "عاجلا أم آجلا، تظهر ركلات الترجيح، وهي مرادف لأمراض القلب في كرة القدم، كما حدث في المكسيك 1986، لم يسجل الفريق أيًا من تسديداته الثلاث وجعل ياسين بونو بطلاً بتصديه مرتين".

وأضافت: "بدون التسديد على المرمى لا يمكنك الفوز بالمباراة".

وأشادت الصحيفة بأداء ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، معلقة:” الفريق الإسباني يودع المونديال بعد عدم تمكنه من تسجيل هدف في 120 دقيقة وثلاث ضربات جزاء في ركلات الترجيح التي أصبح فيها بونو بطل المغرب”.

صحيفة "موندو ديبورتيفو": "المغرب تحطم إسبانيا بركلات الترجيح".

وقالت الصحيفة: لم يتمكن رجال لويس إنريكي من تسجيل هدف واحد ضد منافسهم، ولا حتى من ركلة جزاء".

وأضافت: "إخفاق تام لمنتخب لاروخا، والذي ودّع مرة أخرى في دور الـ16 من البطولة".

صحيفة "سبورت": "إسبانيا تنهار بركلات الترجيح".

وقالت الصحيفة: "في مباراة عالية الجهد، المغرب أطاح بمنتخب إسبانيا بعد 120 دقيقة من المباراة، وبعد أن فشل اللاروخا في ركلات الترجيح الثلاث".

وأضافت: "نهاية رحلة إسبانيا في قطر، انهار الفريق بركلات الترجيح، كما حدث قبل أربع سنوات في روسيا، ضحية الفشل في الأمتار الأخيرة، لقد خسروا أمام المغرب، فريق قوي وقادر على دفع فريق لويس إنريكي إلى الحدود الجسدية والعقلية في مباراة عالية الجهد في المدينة التعليمية".

صحيفة “ آس”: ”إسبانيا تموت كما في روسيا”.

وقالت الصحيفة: "المنتخب الوطني يسقط في يد المغرب بركلات الترجيح كما حدث قبل أربع سنوات في روسيا.. لعبة الألف تمريرة تصطدم بجدار”.

جدير بالذكر أن منتخبالمغرب سيواجه نظيره البرتغال يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي بالمونديال، بعد فوز الأخير على سويسرا مساء الثلاثاء بنتيجة 6-1.