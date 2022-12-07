كريستيانو رونالدو يحسم الجدل بشان انتقاله إلى النصر السعودي

الشارقة - اميمة ياسر -

نفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو توصله لأي اتفاق للانتقال إلى نادي النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي الشهر المقبل، بعد انفصاله بالتراضي عن مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي.

وعقب فوز بلاده على سويسرا بنتيجة 6-1 وبلوغ دور الثمانية من بطولة كأس العالم "قطر 2022"، رد رونالدو (37 عامًا) على سؤال بشأن صحة تعاقده مع النصر السعودي: "لا، هذا غير صحيح"، وفقًا لصحيفة "ريكورد" البرتغالية.

وعقب انتهاء مباراة البرتغال وسويسرا، مرّ رونالدو سريعًا عبر المنطقة المختلطة في ملعب لوسيل، ولكن كان لا يزال لديه الوقت للرد على أسئلة الصحفيين بشأن إمكانية انتقاله للنصر ثم عن حالة الأسطورة البرازيلية بيليه الصحية.

وعن بيليه، أكد رونالدو أنه من أشد المعجبين بالأسطورة البرازيلية، مضيفًا: "كل ما نريده أن تتحسن الحالة الصحية لبيليه، يجب أن يتحسن ملكنا. هذا كل ما نريده".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو سينتقل إلى النصر السعودي بداية من يناير 2023.

وقالت الصحيفة إن نادي النصر كان أكثر الأندية التي أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع رونالدو بعد فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد قبل انطلاق كأس العالم الجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو سيحصل في الموسم الواحد على 200 مليون يورو (حوالي 211.77 مليون دولار).

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن فسخ عقده بالتراضي مع "الدون" الشهر الماضي، بعد أن قال قائد منتخب البرتغال في مقابلة تلفزيونية إنه شعر بالخيانة من النادي وإنه لا يحترم المدرب إريك تين هاج، لتنتهي الفترة الثانية له مع النادي الإنجليزي الذي انضم إليه في أغسطس 2021 بعد فوزه بثمانية ألقاب كبيرة خلال الفترة من 2003-2009.

يشار إلى أن المنتخب البرتغالي سيواجه نظيره المغربي يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العالم 2022.