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الأهلى فى الصدارة.. ترتيب الدورى المصرى قبل مباريات الجولة السادسة اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تستكمل، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع السادس من البطولة.

 

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

 

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر، حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.

 

ترتيب موسم 2022 - 2023

الأهلى 12 نقطة

 

غزل المحلة 10 نقاط

 

فيوتشر 10 نقاط

 

الاتحاد السكندرى 9 نقاط

 

الزمالك 8 نقاط

 

بيراميدز 8 نقاط

 

المقاولون العرب 6 نقاط

 

فاركو 6 نقاط

 

البنك الأهلى 6 نقاط

 

المصرى 6 نقاط.

 

مواعيد مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز

الأربعاء 7 ديسمبر

 

بيراميدز & المقاولون العرب..2.45 ظهراً

فاركو & الداخلية ..2.45 ظهراً 

غزل المحلة & الاهلى..5 مساء

طلائع الجيش & الزمالك..7 مساء

 

الخميس 8 ديسمبر

 

إنبى & حرس الحدود..2.45 ظهراً 

سموحة & أسوان ..2.45 ظهراً

فيوتشر & الاتحاد السكندري ..5 مساء

سيراميكا & الاسماعيلى..7 مساء

 

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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