شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يضم 23 لاعباً لقائمة الاتحاد السكندرى استعداداً لمباراتى فيوتشر والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، عن قائمة سيد البلد استعداداً لمباراتى فيوتشر والأهلى المقرر لهما غدا الخميس والاثنين المقبل.

وضمت قائمة زعيم الثغر لمباراتى فيوتشر والأهلى 23 لاعبا هم: حراسة المرمى: المهدى سليمان - صبحى سليمان - عمرو خليل خط الدفاع: هشام صلاح - محمود علاء - جافين كزيتو - محمد الصالح - خالد صبحي - صبري رحيل - ساليفو مورو - مصطفى إبراهيم خط الوسط: مروان عطية - سعيدو سمبوري - أحمد عادل ميسي - إبراهيم حسن - إسلام عبد النعيم - محمود عبد العزيز- محمد الصباحى - كريم الديب - خالد الغندور خط الهجوم: كريستوفر مابولولو - أوستن أموتو - أحمد عيد. ويغيب عن قائمة الاتحاد السكندرى كل من السيد سالم وأحمد غريب وناصر ناصر وفوزى الحناوى وعبد الغنى محمد لأسباب فنية، بالإضافة إلى عبد الله نصيب للإصابة.

وفى سياق مختلف حرص زوران مانولوفيتش على معالجة أخطاء لاعبى سيد البلد التى وقعوا فيها خلال المباراة الماضية أمام غزل المحلة وكلفتهم أول خسارة فى الجولة الخامسة من الدورى العام بهدفين نظيفين.

واجتمع الصربى زوران مع لاعبى الاتحاد السكندرى وشرح لهم بعض الأخطاء التي وقعوا فيها وتسببت في الخسارة أمام المحلة، وطالب المدرب بضرورة تطبيق التعليمات الفنية كما يحدث في التدريبات من أجل تفادى الأخطاء التي من شأنها التأثير على الفريق.

وأكد زوران للاعبين أن ثقته فيهم لم تهتز، وأن هناك حالة عدم توفيق قد تصاحب الفريق فى بعض الأوقات، موضحا فى حديثه مع اللاعبين أنه من الوارد أن تكون هناك أخطاء، مضيفا أن سيد البلد فريق كبير وعليه النهوض سريعا وتصحيح المسار فى الفترة المقبلة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز فى ثلاث مباريات متتالية أمام أسوان والداخلية وطلائع الجيش، بينما خسر الجولة الرابعة أمام غزل المحلة بثنائية نظيفة.