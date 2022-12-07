شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدورى الليلة والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع طلائع الجيش على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك والطلائع فى الدورى

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يبحث عن إيقاف نزيف النقاط فى الدورى

يطمح لاعبو الفارس الأبيض إلى مصالحة الجماهير، بالفوز على الطلائع وتعديل مسار الفريق سريعًا، للاستمرار فى المنافسة على الصدارة والحفاظ على اللقب، وطالب البرتغالى فيريرا المدير الفنى للزمالك لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات مجدداً وإغلاق صفحة نزيف النقاط.

الزمالك بطل النسختين السابقتين فى الدورى، بدأ الموسم بشكل جيد بفوزه على سموحة ثم سيراميكا، لكنه بعد ذلك خسر لقب السوبر أمام الأهلى، قبل أن يتعادل فى آخر جولتين من الدورى أمام إنبى بهدف لكل فريق، ثم أمام المصرى بهدفين لكل فريق.





القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.