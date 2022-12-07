شكرا لقرائتكم خبر عن 95 مباراة جمعت الأهلى وغزل المحلة بالدورى قبل لقاء اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها.

التقى الأهلى وغزل المحلة فى 95 مباراة، كان الفوز حليف الأهلى فى 53 مباراة، فيما كان التعادل حاضرا فى 30 لقاء، وفاز غزل المحلة فى 12 مباراة.

نجح خط هجوم الأهلي في زيارة شباك غزل المحلة في 128 مناسبة، في المقابل استقبلت شباك الأهلي 56 هدفا من المحلة، ونجح المارد الأحمر فى الخروج بشباك نظيفة فى 50 مباراة، ولم يتمكن من هز شباك الغزل فى 24 مباراة.

حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف، بينما يعد خالد عيد المدير الفنى السابق لغزل المحلة هداف الفريق فى شباك الأهلى برصيد 3 أهداف بالتساوى مع الشورى.

حقق الأهلى أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 4-0 فى ثلاث مناسبات موسم 58-59 وموسم 75-76 وموسم 78-79.