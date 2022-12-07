فاركو والداخلية.. الصدام الأول بين الفريقين بالدورى بصافرة محمد عباس

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فى الثالثة إلا ربع عصر اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو نظيره بنادى الداخلية، فى الجولة السادسة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، على ملعب استاد الإسكندرية.

ويقود فاركو فنيًا البرتغالى نونو ألميدا، بينما الداخلية يقوده فنيًا رضا شحاتة.

تعد هذه هى المواجهة الرسمية الأولى بين ناديى فاركو والداخلية، فلم يسبق لكلا الفريقين أن التقيا قبل ذلك.

يدخل فاركو اللقاء بالمركز الثامن برصيد 6 نقاط، بينما الداخلية في المركز الآخير برصيد نقطة واحدة.

يقود المباراة تحكيميًا محمد عباس قابيل ويعاونه كل من مصطفى حسن مساعد أول، إسلام أبوالعطا مساعد ثاني، عمرو عايد حكم رابع، هشام القاضي حكم فيديو، أحمد توفيق طلب حكم فيديو مساعد.