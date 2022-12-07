شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الدورى اليوم والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره غزل المحلة، اليوم الأربعاء، على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها.

موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الدورى

يستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز.

ترتيب الأهلى وغزل المحلة فى جدول الدورى

حقق الأهلى الفوز فى أول أربع جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 8 أهداف وتلقت شباكه هدفين، فى المقابل يحتل غزل المحلة المركز الثانى برصيد 10 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

مباريات الأهلى فى ديسمبر

ويخوض فريق الأهلى 5 مباريات خلال شهر ديسمبر ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى، ويحتل الأهلى المركز الأول حاليا بجدول الدورى برصيد 12 نقطة جمعها من أربعة انتصارات.

وتأتى مباريات الأهلى خلال شهر ديسمبر كالآتى..

الأربعاء 7 ديسمبر - غزل المحلة × الأهلى بالجولة السادسة بالدورى، الساعة 5:00 مساء على استاد المحلة

الاثنين 12 ديسمبر - الأهلى × الاتحاد السكندرى بالجولة الرابعة بالدورى، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الجمعة 16 ديسمبر - الأهلى × فيوتشر بالجولة السابعة بالدورى، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الثلاثاء 20 ديسمبر - فاركو × الأهلي بالجولة الثامنة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد الإسكندرية

الأحد 25 ديسمبر - الأهلى × سموحة بالجولة التاسعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وغزل المحلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.