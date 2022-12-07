شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ وكابو فى الصدارة.. ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع السادس من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

الأهلى هو البطل التاريخي للدورى المصرى بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى الموسم الماضى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصرى.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر، حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.

1- أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة، 3 أهداف. 2- رفيق كابو لاعب إنبى، 3 أهداف. 3- كريم فؤاد لاعب الأهلى، هدفان 4- عبدالرحيم دغموم لاعب المصرى، هدفان. 5- محمد هلال لاعب البنك الأهلى، هدفان. 6- أوستين أوموتو لاعب الاتحاد السكندري، هدفان. 7- كريم بامبو لاعب البنك الأهلى، هدفان.

ترتيب هدافى الدورى المصري موسم 2022 - 2023

مواعيد مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز

الأربعاء 7 ديسمبر

بيراميدز & المقاولون العرب..2.45 ظهراً

فاركو & الداخلية ..2.45 ظهراً

غزل المحلة & الأهلى..5 مساء

طلائع الجيش & الزمالك..7 مساء

الخميس 8 ديسمبر

إنبى & حرس الحدود..2.45 ظهراً

سموحة & أسوان ..2.45 ظهراً

فيوتشر & الاتحاد السكندري ..5 مساء

سيراميكا & الإسماعيلى..7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.