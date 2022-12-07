شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. جاريدو عينه على كسب ثقة الدراويش فى مهمة تصحيح الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الإسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى للإسماعيلى إلى كسب ثقة جمهور الدراويش خلال المرحلة المقبلة فى مهمة تصحيح الأوضاع بالدورى الممتاز، لاستعادة مكانة الفريق محليا فى ظل تجديد ثقة مجلس الإدارة فى الجهاز الفنى .

يعد جاريدو من أبرز المدربين الأجانب الذين عملوا فى الدورى المصرى ولديه خبرة قوية تمكنه من استعادة التوازن نظرا لأنه على دراية كاملة بنظام وظروف الإجيبشيان ليج .

و يطمح جاريدو بكل قوة فى استعادة الانتصارات فى قلعة الدراويش ، خاصة فى ظل رغبة الفريق فى استقرار الأوضاع الفنية خلال المرحلة المقبلة .

وخاض جاريدو مع الإسماعيلى 4 مباريات فى الدوري ، حيث خسر ثلاثة منها وتعادل فى لقاء وحيد وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 5 أهداف ليحتل الدراويش المركز السادس عشر فى جدول الدوري برصيد نقطة واحدة.

و يرصد الخليج 365 لقطات لـ جاريدو فى الصور التالية :