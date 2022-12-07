شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الإسماعيلى يجرى مسحة كورونا اليوم بعد إصابته بنزلة برد شديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى محمود الشبراوى لاعب النادى الإسماعيلى، اليوم الأربعاء، مسحة للكشف عن فيروس كورونا بعد إصابته بنزلة برد شديدة، قرر على إثرها مجدى الباز رئيس الجهاز الطبى للدراويش إبعاده عن مباراة سيراميكا المقبلة بالدورى.

ويختتم فريق الإسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو تدريباته، اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز على استاد القاهرة الدولى.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن جاريدو قائمة المباراة التي تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق.

وخاض الإسماعيلى 4 مباريات فى الدورى خسر ثلاث منها وتعادل فى واحدة وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 5 أهداف، ليحتل الدراويش المركز السادس عشر فى جدول الدورى برصيد نقطة واحدة.

عقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، جلسة ودية مع الإسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى للفريق، طالبوه خلالها بتصحيح مسار الفريق خلال بطولة الدوري مع منحه كل الصلاحيات لإصلاح الأخطاء.

وجدد مجلس الإسماعيلى الثقة فى جاريدو مفضلين منحه الفرصة كاملة إيماناً بقدراته الفنية.

كما طالب مجلس الاسماعيلى، أيمن الجمل مدير الكرة بالفريق بتوقيع عقوبات مالية مغلظة على اللاعبين المقصرين فى المباريات والتدريبات الفترة الماضية ضمن خطة تصحيح مسار الدراويش بالدورى.

ويدرس أيمن الجمل فى الوقت الحالي تقريرا مفصلا من الجهاز الفنى للدراويش عن بعض اللاعبين المقصرين، وسط اقتراحات بخصم 20% من عقودهم السنوية مع إخطار اتحاد الكرة بالأمر.