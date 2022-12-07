شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لإيقاف نزيف النقاط بالدوري أمام طلائع الجيش الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز في لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

الزمالك بطل النسختين السابقتين في الدوري، بدأ الموسم بشكل جيد بفوزه على سموحة ثم سيراميكا ولكنه بعد ذلك خسر لقب السوبر أمام الأهلي، قبل أن يتعادل في آخر جولتين من الدوري أمام إنبي بهدف لكل فريق، ثم أمام المصري بهدفين لكل فريق.

ويطمح لاعبو الفارس الأبيض إلى مصالحة الجماهير، بالفوز على الطلائع وتعديل مسار الفريق سريعًا، للاستمرار في المنافسة على الصدارة والحفاظ على اللقب، وطالب البرتغالى فيريرا المدير الفني للزمالك لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات مجدداً وإغلاق صفحة نزيف النقاط .

ويستعيد الزمالك بعض اللاعبين المصابين على رأسهم محمد عبد الغنى وسيد نيمار وأحمد فتوح، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد عواد في حراسة المرمى، خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري – سيد نيمار، خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: سامسون أكينولا.

في المقابل ، يسعى محمد يوسف المدير الفني لطلائع الجيش لتصحيح مسار الفريق بعد توليه المسئولية خلفاً لعلاء عبد العال الذى تم توجيه الشكر له عقب الهزيمة من زعيم الثغر.

ويتطلع يوسف الذى قاد الأهلي فنياً وتوج معه ببطولات عديدة ويعد أحد أهم نجومه في تصحيح مسار الطلائع فنياً عن طريق الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الليلة أمام حامل لقب الدوري المصري لاسيما بعد الخسارة من الأهلي في الجولة الماضية بصعوبة شديدة.

ويدخل الطلائع اللقاء بصفوف مكتملة بإستثناء غياب عمر رضوان حارس مرمى الفريق الذى تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة ويحمى عرين الطلائع عماد السيد بدلا منه.

واستعد الطلائع لمواجهة الزمالك عن طريق دخول معسكر مغلق ومواصلة التدريبات منذ مباراة الاهلى بدون راحة، ويراهن الطلائع على نجومه المتألقين وهم عماد السيد و كريم طارق وخالد قمر وأحمد متعب ومحمود وحيد وإسلام محارب والعربى بدر.