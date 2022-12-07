شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يواجه الداخلية فى مواجهة مثيرة على شط إسكندرية بالدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق فاركو نظيره الداخلية، في الثالثة إلا الربع عصر اليوم الأربعاء باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الداخلية نقطة وحيدة من 4 مباريات خاضها في مسابقة الدوري، حيث تعادل مع طلائع الجيش وتعرض للهزيمة من الأهلي وفيوتشر والاتحاد السكندري، ويحتل المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب الدوري، بينما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 6 نقاط، جمعهم من انتصار و3 تعادلات.

ويعاني فريق الداخلية من غياب 4 لاعبين عن مباراته القادمة ضد فاركو ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري بسبب الإصابات والإيقافات، حيث يغيب عنه كل من: محمود عزت وميدو حسام ومحمد الأمور وبركات حجاج.

ويواصل الثلاثي محمود عزت وميدو حسام ومحمد الأمور الغياب؛ لظروف الإصابات التي ضربت الثلاثي منذ فترة، فيما يغيب بركات حجاج للإيقاف بعد طرده في مباراة فريقه الأخيرة ضد فيوتشر.

في المقابل، طالب البرتغالى نونو الميدا، المدير الفنى لفاركو، لاعبيه بضرورة استغلال الثغرة الدفاعية لفريق الداخلية التي اهتزت شباكه بسبعة أهداف فى 4 مباريات بالدوري، حيث يعكف نونو الميدا على دراسة مباريات فريق الداخلية بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته.

ويواصل الميدا تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراتهم الأخيرة أمام أسوان، والتى خسرها الفريق البرتغالي بهدف دون رد سجله أحمد بلحاج فى اللقاء الذى أقيم ظهر الخميس الماضى باستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.