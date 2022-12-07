شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والطلائع الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعداهم لتأمين مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين وخلق أجواء آمنة للجميع.

ويطمح لاعبو الفارس الأبيض إلى مصالحة الجماهير، بالفوز على الطلائع وتعديل مسار الفريق سريعًا، للاستمرار في المنافسة على الصدارة والحفاظ على اللقب، وطالب البرتغالى فيريرا المدير الفني للزمالك لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات مجدداً وإغلاق صفحة نزيف النقاط.

الزمالك بطل النسختين السابقتين في الدوري، بدأ الموسم بشكل جيد بفوزه على سموحة ثم سيراميكا ولكنه بعد ذلك خسر لقب السوبر أمام الأهلي، قبل أن يتعادل في آخر جولتين من الدوري أمام إنبي بهدف لكل فريق، ثم أمام المصري بهدفين لكل فريق.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.