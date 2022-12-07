شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وغزل المحلة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعداهم لتأمين مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الخامسة مساء اليوم، الأربعاء، باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين وخلق أجواء آمنة للجميع.

وحقق الأهلي الفوز في أول أربع جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 8 أهداف وتلقت شباكه هدفين ، في المقابل يحتل غزل المحلة المركز الثانى برصيد 10 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

ويخوض فريق الأهلي 5 مباريات خلال شهر ديسمبر ضمن منافسات مسابقة الدوري المصرى، ويحتل الأهلي المركز الأول حاليا بجدول الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من أربعة انتصارات.