شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يتحدى غزل المحلة اليوم لمواصلة قطار الانتصارات بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره غزل المحلة في الخامسة عصر اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها.

وحقق الأهلي الفوز في أول أربع جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 8 أهداف وتلقت شباكه هدفين ، في المقابل يحتل غزل المحلة المركز الثانى برصيد 10 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

وفاز الاهلى على الطلائع بهدفين مقابل هدف في آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز غزل المحلة على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة غزل المحلة، مؤكداً على ضرورة مواصلة قطار الانتصارات في الدوري لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة حسم اللقاء مبكراً لاسيما بعد التراجع الذى ظهر على أداء الفريق في مباراة المقاولون العرب بكأس مصر والتي انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ليضطر المارد الأحمر للجوء لركلات الترجيح التي أنصفته في النهاية وكذلك مباراة الطلائع بالدوري التي حسمها الأهلى بصعوبة لصالحه.

ويعول كولر على الروح القتالية التي ظهرت على لاعبيه منذ توليه المسئولية بخلاف الصلابة الدفاعية، حيث لم يستقبل سوى 3 أهداف على مدار 8 مباريات متتالية كما سجل الأهلي 15 هدفا بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف في المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع.

ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للفريق الأحمر في 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الاهلي قبل انطلاق الموسم.

ويستعيد الاهلى في مباراة غزل المحلة جهود نجمه التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده بالمونديال فيما يستمر غياب عمار حمدى للإصابة ومحمود كهربا للإيقاف كما يغيب طاهر محمد طاهر بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلى للركبة.

في المقابل ، يسعى القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لغزل المحلة لمواصلة نتائجه الايجايبة في الدوري منذ بداية الموسم حينما يواجه الاهلى اليوم حيث يسعى للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم.

وتراجع بابا فاسيليو عن الرحيل عن تدريب غزل المحلة عقب الاجتماع مع محافظ الغربية بحضور أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة ومحمد شيحة وكيل اللاعبين وحل أزمة الراتب الخاص به.

فريق الغزل، بحكم وجوده فى مدينة كبيرة مثل المحلة الكبرى، أصبحت له مساندة جماهيرية فى المحلة الكبرى وما يتبعها من قرى، بعدما كان ملعب غزل المحلة بمداخنه الثلاثة الشهيرة مسرحا لاستعراض أبرز الفنون الكروية وإسقاط العمالقة من المنافسين.

ودائماً تتسم مباريات الأهلي والمحلة بالندية الشديدة خاصة على ملعب المحلة لذا يراهن بابا فاسيليو على تألق فريقه بقيادة عبده يحيى وأحمد الشيخ وباولن فوافى.