شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الأربعاء 7 / 12 / 2022 بالدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره طلائع الجيش على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز في لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك والطلائع فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يبحث عن إيقاف نزيف النقاط في الدوري .

يطمح لاعبو الفارس الأبيض إلى مصالحة الجماهير، بالفوز على الطلائع وتعديل مسار الفريق سريعًا، للاستمرار في المنافسة على الصدارة والحفاظ على اللقب، وطالب البرتغالى فيريرا المدير الفني للزمالك لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات مجدداً وإغلاق صفحة نزيف النقاط.

الزمالك بطل النسختين السابقتين في الدوري، بدأ الموسم بشكل جيد بفوزه على سموحة ثم سيراميكا ولكنه بعد ذلك خسر لقب السوبر أمام الأهلي، قبل أن يتعادل في آخر جولتين من الدوري أمام إنبي بهدف لكل فريق، ثم أمام المصري بهدفين لكل فريق.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.