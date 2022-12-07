الامارات | سبب غير متوقع لعدم مشاركة رونالدو أساسياً مع البرتغال.. لديه دور مختلف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح المدرب فرناندو سانتوس حقيقة وجود خلافات مع النجم كريستيانو رونالدو أسهمت في جلوس الأخير على مقاعد البدلاء في مباراة البرتغال مع سويسرا بثمن نهائي كأس العالم 2022.



وقال سانتوس في تصريحات نشرتها صحيفة "أبولا" البرتغالية إنه: "جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء أمر تكتيكي وليس انضباطياً كما تحدث البعض".



وأضاف: "رونالدو يلعب الآن بشكل أكبر على المرمى وهو عنصر أساسي بالنسبة لنا وأردنا تغيير الأسلوب التكتيكي أمام سويسرا وجونسالو راموس كان رائعًا وقدم مباراة كبيرة لأنه حصل على المساحات".



وأشار إلى أنه علاقته جيدة جداً مع رونالدو منذ أن كان عمره 17 عاماً مشدداً على أنه يعلم تماما كفاحه وإصراره على تحقيق الأرقام القياسية، وختم: "من الطبيعي أن يكون له دور مختلف مع المنتخب في الوقت الحالي".