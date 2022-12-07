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الامارات | سبب غير متوقع لعدم مشاركة رونالدو أساسياً مع البرتغال.. لديه دور مختلف

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سبب غير متوقع لعدم مشاركة رونالدو أساسياً مع البرتغال.. لديه دور مختلف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح المدرب فرناندو سانتوس حقيقة وجود خلافات مع النجم أسهمت في جلوس الأخير على مقاعد البدلاء في مباراة البرتغال مع سويسرا بثمن نهائي كأس العالم 2022.


وقال سانتوس في تصريحات نشرتها صحيفة "أبولا" البرتغالية إنه: "جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء أمر تكتيكي وليس انضباطياً كما تحدث البعض".


وأضاف: "رونالدو يلعب الآن بشكل أكبر على المرمى وهو عنصر أساسي بالنسبة لنا وأردنا تغيير الأسلوب التكتيكي أمام سويسرا وجونسالو راموس كان رائعًا وقدم مباراة كبيرة لأنه حصل على المساحات".


وأشار إلى أنه علاقته جيدة جداً مع رونالدو منذ أن كان عمره 17 عاماً مشدداً على أنه يعلم تماما كفاحه وإصراره على تحقيق الأرقام القياسية، وختم: "من الطبيعي أن يكون له دور مختلف مع المنتخب في الوقت الحالي".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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