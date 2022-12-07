شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتحدى المقاولون العرب في مهمة الاقتراب من قمة الدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بيراميدز نظيره المقاولون فى الساعة الثالثة إلا الربع مساء الأربعاء، باستاد المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه الأخير على سيراميكا، ارتقى بها للمركز السابع، بينما ارتقى بيراميدز للنقطة الثامنة في المركز الثالث بعد فوزه الأخير على حرس الحدود بالدوري، ما يجعل المواجهة صعبة على الفريقين.

من جانبه، حرص اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على دراسة مفاتيح لعب فريق المقاولون العرب، ونقاط الضعف فى الفريق، قبل المباراة التى تجمعهما اليوم.

وشاهد تاكيس جونياس مباراة المقاولون الأخيرة أمام سيراميكا أكثر من مرة، لتحديد نقاط القوة والضعف وكيفية تحديد الخطة والطريقة الفنية التي سيتبعها فى اللقاء.

في المقابل، أشاد شوقي غريب بلاعبي المقاولون، وتنفيذهم التعليمات وأداء واجباتهم طوال أحداث مباراة سيراميكا، التي أقيمت اليوم وانتهت بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري العام، مؤكدا غلق صفحة سيراميكا والاستعداد للمواجهة التي لا تقل أهمية عن مباراتي الأهلي وسيراميكا وهو لقاء بيراميدز الأربعاء القادم في الأسبوع السادس من الدوري بداية من بعد غد الأحد.